Dolar
18.12
Euro
18.05
Altın
1,746.66
ETH/USDT
1,650.70
BTC/USDT
21,491.00
BIST 100
3,121.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 23.08.2022
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı Fotoğraf: Halis Akyıldız - AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Almanya'da evlatlık verilen Türk ailenin bebeği için harekete geçti
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'ın 'Türkiye'nin Afrika'daki stratejik ortağı' olduğunu söyledi

Benzer haberler

Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı

Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet