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Korean Air İstanbul Havalimanı seferlerine yeniden başlıyor

Güney Kore'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Korean Air, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği İstanbul Havalimanı uçuşlarına 24 Nisan'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 25.01.2023
Korean Air İstanbul Havalimanı seferlerine yeniden başlıyor

İstanbul

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "24 Nisan'dan itibaren İstanbul'a seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç kez yeniden başlayacak. Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan uçaklar 13.40'ta kalkacak ve 19.40'ta İstanbul'a inecek. Dönüş seferleri ise İstanbul'dan 21.20'de ayrılacak ve ertesi gün 13.25'te Incheon'a varacak." bilgisi verildi.

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