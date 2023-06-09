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Konya'nın 2 ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Osman Arslan, Yalçın Dinç  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Konya'nın 2 ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Konya

Konya'nın Derbent ile Kadınhanı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Derbent ilçe merkezinde bulunan Şehit Mustafa Doğramacı İlkokulunu su bastı.

Derbent Merkez mahalleleri ile Süleyman ve Çiftliközü mahalleleri yağıştan etkilendi.

Kadınhanı İlçesinde ise Kestel, Demiroluk ve Hacıoflazlar mahallelerinde bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde ölen ya da yaralanan olmadığı, ilçe belediyeleri tarafından çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre metrekareye Derbent'te 41, Karapınar'da 27, Kadınhanı'nda ise 13 milimetre yağış düştü.





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