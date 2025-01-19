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Konya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Abdülhamit Yaşar  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Konya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar/AA

Konya

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi'ndeki yol ayrımında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Eyüp Eyi'nin (40) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobildeki Mehmet E. ve Ferhat T. ile minibüsteki 5 turist, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet E. ve Ferhat T. buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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