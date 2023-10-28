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Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.49'da merkez üssü Kulu olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7,02 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

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