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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Konutlar bölgesinde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.
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Özel harekat polisleri Hatay ve Adıyaman'da enkazdan 2 kişiyi kurtardı

Özel harekat polisleri ile vatandaşların destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında Adıyaman ve Hatay'da biri çocuk 2 kişi depremde yıkılan binanın enkazından sağ çıkarıldı.

İsa Toprak   | 07.02.2023
Özel harekat polisleri Hatay ve Adıyaman'da enkazdan 2 kişiyi kurtardı

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından bir erkek ile İskenderun'da bir çocuk, özel harekat polisleri ve vatandaşlarca sağ kurtarıldı.

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