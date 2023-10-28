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Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandığı bildirildi.

Utku Şimşek  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

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