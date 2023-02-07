Dolar
18.83
Euro
20.20
Altın
1,870.36
ETH/USDT
1,670.00
BTC/USDT
23,220.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Konutlar bölgesinde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.
logo
Politika

BBP Genel Başkanı Destici'den OHAL açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararını son derece zaruri ve doğru bulduklarını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 07.02.2023
BBP Genel Başkanı Destici'den OHAL açıklaması

Ankara

Destici, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ülkenin "tabii afet" tanımının çok ötesinde, istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Deprem nedeniyle büyük bir yıkım yaşandığını vurgulayan Destici, gerçekleşmesi muhtemel artçılar ve mevsim şartları nedeniyle riskin de sürdüğünü ifade etti.

Devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla görevinin başında olduğunu aktaran Destici, milletin de tarihte sayısız kez şahit olunduğu gibi devletinin yer aldığını, bütün imkanlarını seferber ederek kurtarma çalışmalarına ve afet bölgesindeki mağdurlara katkı sağlamaya gayret ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, arama-kurtarma çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi, afet bölgesinde kamu düzeninin sağlanması ve afet bölgesindeki vatandaşların güvenliği için 10 ilde OHAL uygulanmasına karar verildiğinin açıklandığını anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"BBP olarak, Anayasa'nın 119'uncu Maddesi'nin verdiği yetkinin kullanılmasını son derece zaruri ve doğru buluyor, destekliyoruz. Zorlukları aşacağız. Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda sayısız felaketi omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içinde atlattık, yine başaracağız. Tekrar, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere yarın Malatya ve Adıyaman'a gideceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul hattında yarınki deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1'i çocuk 25 kişiyi enkazdan kurtardı
Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı
Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor

Benzer haberler

Hugh Jackman'dan Mariza'ya, Demi Lovato'dan Jennifer Garner'a ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları geliyor

Hugh Jackman'dan Mariza'ya, Demi Lovato'dan Jennifer Garner'a ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları geliyor

Alman Deutsche Telekom Türkiye aramalarını 15 Şubat'a kadar ücretsiz yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1'i çocuk 25 kişiyi enkazdan kurtardı

Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor

Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor
Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı

Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet