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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Hacı Lütfü Pak ve Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na dünyadan taziye ve destek mesajları gelmeye devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri nedeniyle birçok ülkeden taziye telefonlarını ve mesajlarını kabul etti.

Tuğba Altun   | 08.02.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na dünyadan taziye ve destek mesajları gelmeye devam ediyor

Ankara
Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa,  Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, Nepal Dışişleri Bakanı Bimala Rai Paudyal, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim bin Abdullah el-Cabir es-Sabah, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi yer aldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva Duran, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara da mesajla Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Çavuşoğlu, depremlere ilişkin taziyeler için şu ana kadar 45 telefon görüşmesi yaptı.

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