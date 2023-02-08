Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na dünyadan taziye ve destek mesajları gelmeye devam ediyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri nedeniyle birçok ülkeden taziye telefonlarını ve mesajlarını kabul etti.
Ankara
Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva Duran, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara da mesajla Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.
Çavuşoğlu, depremlere ilişkin taziyeler için şu ana kadar 45 telefon görüşmesi yaptı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.