TBMM'de depremzedeler için yardım kampanyası
TBMM Başkanlığı tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.
TBMM
AFAD işbirliğiyle ve TBMM Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından toplanan yardımlar Meclis tören salonunun alt katında toplanıyor.
Nakdi yardım için ise AFAD ve Kızılay'ın web sitelerinde açıklanan hesaplar kullanılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.