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ODTÜ'lü öğrenciler, depremzedeler ve bağışçılar için arayüz geliştirdi

ODTÜ'lü öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, hem depremzedelerin hem de yardımda bulunacak vatandaşların yararlanabileceği internet tabanlı arayüz geliştirdi.

Mehmet Tosun   | 07.02.2023
ODTÜ'lü öğrenciler, depremzedeler ve bağışçılar için arayüz geliştirdi

Ankara

ODTÜ'lü öğrenciler tarafından Türkçe ve İngilizce oluşturulan "https://www.afetbilgi.com" internet sitesinde hem Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin hem de deprem bölgelerine yardım göndermek isteyenlerin aradıkları bilgiler toplu şekilde yer alıyor.

"Geçici barınma alanları" sekmesi tıklandığında "Hangi şehirde kalacak yer arıyorsunuz?" sorusu yöneltiliyor, farklı illerde depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller listeleniyor.

Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Hatay ve Şanlıurfa'daki güvenli toplanma alanlarına, Türk Kızılay'ın 81 ildeki kan bağışı merkezlerine, acil durumlarda aranabilecek önemli telefon numaralarına da site üzerinden ulaşılabiliyor.

Depremzedelere yardım etmek isteyenler için AFAD, AKUT ve Türk Kızılay'ın da arasında olduğu para bağışı yapılabilecek kurumlar ile 31 ilde eşya bağışlarının toplandığı noktalara de sitede yer veriliyor.

Önemli bilgileri tek noktada toplan sayfa, düzenli olarak güncelleniyor.

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