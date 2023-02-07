Dolar
18.83
Euro
20.20
Altın
1,870.36
ETH/USDT
1,670.00
BTC/USDT
23,220.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Konutlar bölgesinde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, deprem bölgelerindeki çocuklara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kayıt altına alınarak, bağlı kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 07.02.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, deprem bölgelerindeki çocuklara ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem bölgelerindeki refakatsiz çocukların, ilk olarak bulundukları yerlerde kayıt altına alındığı belirtildi.

Çocukların kendisi ve ailesiyle ilgili bilgilerin kaydedilip, kardeşlerin bir arada tutulduğu aktarılan açıklamada, çocukların daha sonra bakanlığa bağlı kuruluşlara yerleştirildiği kaydedildi.

Vatandaşların, deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar için "ALO 183" hattı ile kolluk kuvvetlerine ya da Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvurabileceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul hattında yarınki deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1'i çocuk 25 kişiyi enkazdan kurtardı
Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı
Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor

Benzer haberler

Hugh Jackman'dan Mariza'ya, Demi Lovato'dan Jennifer Garner'a ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları geliyor

Hugh Jackman'dan Mariza'ya, Demi Lovato'dan Jennifer Garner'a ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları geliyor

Alman Deutsche Telekom Türkiye aramalarını 15 Şubat'a kadar ücretsiz yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1'i çocuk 25 kişiyi enkazdan kurtardı

Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor

Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor
Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı

Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet