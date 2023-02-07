Dolar
18.83
Euro
20.19
Altın
1,870.44
ETH/USDT
1,670.00
BTC/USDT
23,216.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Konutlar bölgesinde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Zelenskiy, Ukrayna arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu

Zelenskiy, Ukraynalı arama kurtarma ekibinin, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 07.02.2023
Zelenskiy, Ukrayna arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde yayımladığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek Rusya-Ukrayna savaşının son gelişmelerini değerlendirdi.

Bugün Kiev'de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u kabul ettiğini aktaran Zelenskiy, ikili görüşmede Ukrayna'ya silah yardımı konularını ele aldıklarını kaydetti.

Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi yönünde müttefik ülkeler ile yoğun görüşmeleri sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarına karşı daha etkili şekilde mücadele için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hatırlatan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalı kurtarıcılar, depremlerin ardından kurtarma operasyonunu desteklemek için Türkiye'ye gitti. Umarım mümkün olduğu kadar çok insanın hayatını kurtarmak mümkün olur."

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamada ise, 87 kişiden oluşan deneyimli bir arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktığı duyuruldu.

Devlet Acil Servisinin görüntülü paylaşımına göre, uçak ve araçlarla yola çıkan ekiple beraber eğitimli arama köpekleri ve ekipmanları da Türkiye'ye gönderildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul hattında yarınki deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1'i çocuk 25 kişiyi enkazdan kurtardı
Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı
Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor

Benzer haberler

Hugh Jackman'dan Mariza'ya, Demi Lovato'dan Jennifer Garner'a ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları geliyor

Hugh Jackman'dan Mariza'ya, Demi Lovato'dan Jennifer Garner'a ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları geliyor

Alman Deutsche Telekom Türkiye aramalarını 15 Şubat'a kadar ücretsiz yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1'i çocuk 25 kişiyi enkazdan kurtardı

Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı

Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı
Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor

Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet