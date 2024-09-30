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Konya-Ankara kara yolunda toz taşınımı etkili oldu

Konya-Ankara kara yolunda toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Adnan Kale  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Konya-Ankara kara yolunda toz taşınımı etkili oldu

Konya

Öğleden sonra etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bir süre trafiğe kapanan Konya-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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