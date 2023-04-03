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Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 95'e ulaştı

Samanlı Dağları'ndaki karların erimesiyle su kodu yükselen barajdan tahliye yapılıyor.

Şahin Oktay  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 95'e ulaştı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

 Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 95'e çıktı.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan barajdaki su miktarı, Samanlı Dağları'ndaki karların erimesiyle yüzde 95'e yükseldi.

Su seviyesinin tam kapasiteye ulaşması nedeniyle barajın tahliye kapakları açıldı.

Tahliye edilen baraj suları, Kiraz Çayı üzerinden İzmit Körfezi'ne ulaşıyor.

Kandıra ilçesinde yer alan Namazgah Barajı'nda da su seviyesi 15 milyon 900 bin metreküple yüzde 70 olarak ölçüldü.

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