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Kocaeli'de doğal gaz borusunun patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 kişinin yaralandığı üç katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz borusunun patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sefa Tetik   | 23.01.2023
Kocaeli'de doğal gaz borusunun patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli

Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında Mikdat Ç. (41) ile annesi Hanım A'nın (65) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Patlamanın meydana geldiği evdeki yaralılar Mikdat Ç. ile annesi Hanım A'nın durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Patlamanın yaşandığı apartmanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan Yasemin Duru, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli bir patlama sesiyle dışarı koştuklarını ifade ederek "Evimizde oturduğumuz sırada bir patlama sesi duyduk. Binanın bütün camları patladı. Benim kapım hasar gördü. Dışarı çıkınca yangın olduğunu fark ettik. Tehlike olduğu için bizi uzaklaştırdılar. Çok şükür şu an yangın söndü. Yaralananların durumunun ağır olduğu söyleniyor." dedi

Patlamanın deprem hissinden daha fazla olduğunu belirten Duru, şunları söyledi:

"Kızım vardı yanımdı. Çok korktu, sinirleri boşaldı adeta diyebilirim. Koşuşturmaktan, ağlamaktan kendine gelemedi. Biz bayağı sıkıntı yaşadık. Çok şiddetliydi, biz fabrika falan patladı zannettik. Depremden daha büyüktü. Allah bir daha yaşatmasın böyle bir şeyi."

Öte yandan, olay anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, patlamanın ardından alevin yükselmesi ile köpek ve kediler ile evlerinden çıkan bazı vatandaşların koştuğu görülüyor.

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