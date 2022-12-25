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Kocaeli'de atık suların karıştığı Kiraz Deresi'nin rengi değişti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sulama kanalına atık suların deşarj edilmesi, Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden oldu.

Tahir Turan Eroğlu, İbrahim Aktaş   | 25.12.2022
Kocaeli'de atık suların karıştığı Kiraz Deresi'nin rengi değişti Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Kocaeli

Derenin İzmit Körfezi'yle buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk alması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldı.

Dere boyunca yapılan incelemelerde kirliliğin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde sulama kanalına dökülmesinin ardından dereye ulaşan atık sulardan kaynaklandığı belirlendi.

Sudan numune alan ekipler, kirliliğe neden olan işletmenin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, AA muhabirine, benzer manzaraya alıştıklarını belirterek, "Her yıl bunu yapıyorlar. Kimi zaman kimyasal malzeme döküyorlar, köpürüyor. Dere bembeyaz oldu, vicdansızlar." diye konuştu.

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