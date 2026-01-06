KKTC'de "Dijital Karekod Sistemi-Elektronik Etiket" uygulaması "Eko Sepeti" için lansman düzenlendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından, "Dijital Karekod Sistemi-Elektronik Etiket" uygulaması "Eko Sepeti"nin lansmanı yapıldı.
Ankara
Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen lansmanda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu uygulamayı tanıtan bir sunum yaparken lansmanda, uygulamanın tanıtım filmi de gösterildi.
Beş ve üzeri çalışanı bulunan 83 market için katılımı zorunlu hale getirilen "Eko Sepeti", marketlerdeki ürün satış fiyatını anlık olarak tüketiciye yansıtarak marketler arası fiyatların karşılaştırılmasına olanak sağlıyor.
Amcaoğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, bu çalışmayla alışverişteki şeffaflığı ön plana çıkarmak istediklerini belirterek "Tabii ki Ada ekonomisine bakıldığında marketler zincirinin ve vermiş oldukları hizmetlerin hacmine göre hareket etmeye özen gösterdik." dedi.
Projenin yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonucunda hayata geçtiğini söyleyen Amcaoğlu, "Özel sektör tarafıyla istişare ederek, onlarla konuşarak, adımları tek tek onlarla birlikte atarak bugünlere kadar ilerledik." diye konuştu.
Amcaoğlu, projenin içindeki 83 marketin fiyatlamalarını yaparken hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) fiyatlarına hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin fiyatlarına ulaşma şansı elde edeceğini belirterek, "Amacımız herkesin alışverişini yaparken kimseyi suçlayacak pozisyonda bir şekilde ithamda bulunma şansı elde etmemesi, tüketicinin alım gücünün korunması ve işletmelerin sağlıklı şekilde idame ettirilmesi." ifadelerini kullandı.
KKTC vatandaşları da uygulamayı fiyat takibini kolaylaştırması açısından faydalı buldu.