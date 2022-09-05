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Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer için Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ostim Teknik Üniversitesi’nde “Fahri Doktora Tevcih Töreni”ne katılıyor.
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezine ziyarette bulundu.

Emre Karaca   | 05.09.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Ankara

Tatar, genel merkezde dernek temsilcileri ve Kıbrıs gazileriyle sohbet etti.

KKTC'nin küçük bir ada olmasına karşılık uğruna verilen zahmet ve fedakarlıkların, ödenen bedellerin çok büyük olduğunun altını çizen Tatar, tüm bu çabaların ulusal siyaset için çok değerli olduğunu söyledi.

Tatar, günümüzde gelinen noktanın önemine işaret ederek, "Canları pahasına her şeylerini feda edenlere, şehitlerimize, gazilerimize büyük şükranlarımızı bir kez daha bu önemli merkezden ifade etmek istiyorum." dedi.

Yeni kuşaklara Kıbrıs'ı anlatmanın önemine değinen Tatar, "Kıbrıs'ın tarihini, yaşananları gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Bugünlere gelmek uğruna çok fedakarlıklar yapıldı." ifadesini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da Tatar'a ziyareti sırasında Barış ve Özgürlük Madalyası takdim etti.

Ayrıca Tatar'a kalpak hediye edildi.

Tatar, gaziler anısına oluşturulan müzeyi de ziyaret etti.



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