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Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nde her akşam ışık ve lazer gösterisi yapılıyor

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nde karşılıklı gerçekleşen ışık ve lazer gösterilerine yoğun ilgi var.

Hilal Uştuk  | 17.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nde her akşam ışık ve lazer gösterisi yapılıyor Fotoğraf: Atilla Sevil / AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen görsel şölen, her akşam 22.00'de başlıyor.

Galata ile Kız Kulesinin aşkı ve kavuşmalarını temel alan modern efsane, ışık gösterisiyle anlatılıyor.

Farklı koreografilerin sunulduğu görsel etkinlikte bu akşam İstanbul, gül, martı ve kalp görüntülerinin de yer aldığı farklı şekiller yansıtıldı.

Sahilde gösteriyi izleyenler, fotoğraf ve video çekerek o anları kaydetti.

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