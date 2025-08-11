Dolar
40.71
Euro
47.44
Altın
3,355.74
ETH/USDT
4,219.50
BTC/USDT
119,856.00
BIST 100
11,072.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Kepez beldesinde yazlık evlerde ikamet eden vatandaşlar, çıkan orman yangını deniz unsurlarıyla tahliye ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
logo
Gündem

Kırklareli'nin sınır güvenliğine yeni nesil İHA'lar katkı sunacak

Kırklareli'nin sınır güvenliğinin sağlanması için emniyet, jandarma ve sınır birimlerinin envanterine yeni nesil insansız hava araçları (İHA) dahil edildi.

Özgün Tiran  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Kırklareli'nin sınır güvenliğine yeni nesil İHA'lar katkı sunacak Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli Valisi Uğur Turan, valilik binasında yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının destekleriyle sınır güvenliğinde kullanılmak üzere alınan yeni nesil İHA'ların ilgili kurumlara teslim edildiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali Turan, yeni nesil İHA'larla sınır güvenliğinin daha etkin yapılacağını ifade ederek, bunu önemsediklerini kaydetti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ise İHA'ların jandarmanın gücüne güç katacağını vurgulayarak, Göç İdaresi Başkanlığına teşekkür etti.

İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş de İHA'lar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilay'dan ebeveynler için "Dijital Ebeveynlik" kitabı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek
İzmir'de pazarcılardan Karabağlar Belediyesine katı atık ücreti tepkisi
Balıkesir depremi sonrası uzmanlardan yapı ve zemin sağlamlığı uyarısı

Benzer haberler

Kırklareli'nin sınır güvenliğine yeni nesil İHA'lar katkı sunacak

Kırklareli'nin sınır güvenliğine yeni nesil İHA'lar katkı sunacak

Kırklareli'nin Oruçlu Göleti kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi

Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı

Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" bu yıl 115'inci kez kurulacak

Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" bu yıl 115'inci kez kurulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet