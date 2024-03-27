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Kırklareli'nde dolan göletin fazla sularının kontrolsüz tahliye olacağı uyarısı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Evciler Göleti'nin dolu olması nedeniyle fazla suyun dere yatağından kontrolsüz tahliye olacağı uyarısında bulunuldu, tedbirli olunması istendi.

Özgün Tiran  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Kırklareli'nde dolan göletin fazla sularının kontrolsüz tahliye olacağı uyarısı

Kırklareli

DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göletin rezervuarlarının dolu olduğu belirtildi.

Göletin fazla sularının dere yatağından kontrolsüz tahliye olacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pınarhisar ilçemizde bulunan Evciler Göleti dolmuş olup dolusavak kontrolsüz olarak çalışmaktadır. İlgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurularak Evciler, Poyralı, Tozaklı ve Ertuğrul köyleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğranılmaması için dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzluk halinde 112 Acil Çağrı Merkezi numarasına ve aynı zamanda doğrudan İl AFAD'a ivedilikle ulaşmaları önemle rica olunur."

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