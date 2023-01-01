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KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberlerini yalanladı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır." bilgisini verdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 01.01.2023
KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberlerini yalanladı

Ankara

KGM, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.


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