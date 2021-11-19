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Keçiören'deki patlamaya mutfak tüpünün neden olduğu belirlendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında ilk tespitlere göre olayın mutfak tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

Tanju Özkaya, Ömer Olcay   | 19.11.2021
Keçiören'deki patlamaya mutfak tüpünün neden olduğu belirlendi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Alınan bilgiye göre patlamanın olduğu dairede doğalgaz hattının bulunmadığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince, bir bölümü çöken dairede üst kısmı parçalanmış mutfak tüpü bulundu ve patlamanın buna sebep olduğu kayıtlara geçti.

Bu arada patlamada yaralananların tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Onbirler Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışması başladı

Göçük oluşan binada incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, itfaiye ekiplerinin patlamadan 2 dakika sonra olay yerine geldiğini söyledi.

Patlamanın kentsel dönüşüm kapsamında bulunan binadaki dairenin mutfağında gerçekleştiğini ifade eden Yavaş, "Önce doğal gaz zannediliyor ama öyle olmadığı ve tüp patlaması olduğu anlaşılıyor. Iraklı Türkmen bir ailenin babası ve en küçük çocuğu maalesef hayatını kaybediyor. 5 yaşındaki bir çocuğun durumu ağır." diye konuştu.

Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda enkaz altında başka kimsenin olmadığı bilgisine ulaştıklarını dile getiren Yavaş, binanın eski olduğunu ifade etti.

Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arkadaşlarımız Keçiören Belediyemizle birlikte incelemelerini sürdürüyorlar. Biraz sonra enkaz kaldırmaya başlayacaklar. Büyük geçmiş olsun. Patlamanın olduğu yerdeki yaralıların durumu ağır. Kesinleşti, tüp patlaması. Bir dairenin doğal gaz hattı aboneliği görünüyor ancak aboneliği olan aile burada yokmuş. O aboneliğin kullanılmadığı tespit ediliyor. Piknik tüpü olarak kesinleşti."

Öte yandan patlamanın ardından bir kısmı çöken Onbirler Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Belediyeye ait iş makineleri ile yıkıntılar temizlenecek. Enkazın kaldırılmasının ardından binanın kontrollü şekilde yıkılması planlanıyor.

Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece meydana gelen patlamanın etkisiyle binanın bir bölümü çökmüş, enkazdan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame (5), Muhammed (35) ve Melek Kahtan (2) ile Zine Abdülkerim Ahmed el Vahap (26) yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Muhammed ve kızı Melek Kahtan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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