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Keçiören’de Kuyubaşı Mahallesi’ndeki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi
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Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binada ağır yaralanan bir çocuk hayatını kaybetti.

Cankut Taşdan, Burcu Çalık Göçümlü   | 19.11.2021
Ankara'da bir binada patlama meydana geldi Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA

Ankara

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.


Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı Mahallesi’ndeki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ağır yaralanan bir çocuk hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada ağır yaralanan iki çocuktan birinin hayatını kaybettiğini, diğer çocuğun durumunun ise ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hala ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

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