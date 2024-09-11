Dolar
34.00
Euro
37.52
Altın
2,511.81
ETH/USDT
2,339.00
BTC/USDT
57,550.00
BIST 100
9,419.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti.
logo
Gündem

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i kabul etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Meiramgul Kussainova  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i kabul etti

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ve Güler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliği konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasında ilişkilerin ikili ve çok taraflı olarak tüm yönüyle geliştiğini söyledi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en iyi dileklerini ileterek, Kazakistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklığın daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Bakan Güler ise ata yurt Kazakistan'da sıcak karşılama için teşekkür ederek, Türkiye’nin Kazakistan ile ilişkilerini güven ve karşılıklı destek ruhuyla daha da derinleştirmede kararlı olduğunun altını çizdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Kazakistan'ın bölgesel ve uluslararası sorunların çözümüne yönelik çabalarını son derece takdir ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin konuştu
Türkiye'de 6-14 yaş aralığında okullaşma oranı yüzde 98,8
Dışişleri Bakanlığı, Vietnam halkına Yagi Tayfunu'nda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza

Benzer haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i kabul etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i kabul etti

Kazakistan’da 5. Dünya Göçebe Oyunları, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor

Türk dünyasının spor bakanları Göçebe Oyunları'nda bir araya geldi

Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı Kazakistan’da yapıldı

Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı Kazakistan’da yapıldı
DEK Başkanı Bilal Erdoğan'dan Gazze'deki soykırıma karşı "Güçlü Türk dünyası" çağrısı

DEK Başkanı Bilal Erdoğan'dan Gazze'deki soykırıma karşı "Güçlü Türk dünyası" çağrısı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde konuştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde konuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet