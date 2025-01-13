Dolar
35.49
Euro
36.30
Altın
2,660.90
ETH/USDT
3,020.50
BTC/USDT
91,960.00
BIST 100
9,733.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" programında konuşuyor
logo
Gündem

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorluk yaşadı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle telefonda görüştü
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
İBB Meclisinde, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu gündeme geldi
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Benzer haberler

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

ABD'li Resnick ailesi, Los Angeles yangınlarındaki su krizinin sorumlusu olarak eleştiriliyor

Kayseri'de çiftçilerin ürünleri devlet desteğiyle açılan tesiste ekonomiye kazandırılıyor

AA, Los Angeles yangınlarında gündem olan boş su rezervuarlarını görüntüledi

AA, Los Angeles yangınlarında gündem olan boş su rezervuarlarını görüntüledi
Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi

Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi
Los Angeles'ta süren yangınlarda hala 100 binden fazla kişi tahliye emri altında bulunuyor

Los Angeles'ta süren yangınlarda hala 100 binden fazla kişi tahliye emri altında bulunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet