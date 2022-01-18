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Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Hamdi Çelikbaş   | 18.01.2022
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

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