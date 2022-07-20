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Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici, Ömer Ürer, Zafer Göder   | 20.07.2022
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Ankara/Düzce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.49'da merkez üssü Düzce olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 16,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Atay: Ekiplerimiz sahada incelemelerini yapıyor

Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan herhangi bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

Atay, "Sadece panikleyip dışarı çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bizlere ulaşmadı. Ekiplerimiz sahada incelemelerini yapıyorlar. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Düzce ve Bolu'da bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı

Depremin ardından kentte ve sarsıntının hissedildiği Bolu'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Düzce ve Bolu'da ikamet eden bazı vatandaşların, deprem sonrası yaşadıkları korku nedeniyle evlerinden çıktıkları görüldü.

Cep telefonlarıyla yakınlarını arayan vatandaşlardan bazıları sokakta bekleyişlerini sürdürürken, bazıları ise evlerine geri döndü.

Vatandaşlar, sarsıntıyı hissettiklerini ve yaşadıkları korku nedeniyle evlerinden çıktıklarını kaydetti.

Neşe Üstün, 1999 Düzce Depremini yaşadığını dile getirerek, "Tekrar 23 sene öncesine gittik. Depremi yaşadığımız için doğal olarak korkuyoruz. Büyük bir deprem değildi ama devamı gelir endişesiyle indik bekliyoruz." diye konuştu.

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