STK'lar deprem bölgesine yardım için harekete geçti
HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yapılacak acil yardımları görüşmek üzere bir araya geldi.
Ankara
TOBB'dan, toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrası, yapılacak acil yardımları görüşmek üzere işçi, işveren, memur, esnaf ve üreticileri temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik. Camialarımızı harekete geçirerek, yardımları deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracağız." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.