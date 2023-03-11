Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,426.60
BTC/USDT
20,048.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimine yönelik açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya kırsalındaki depremzedelere 84 ton yardım "demir kanatlar"la ulaştırıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kırsalda yaşayan depremzedelere yardımlar TSK'ya ait helikopterlerle götürüldü.

Volkan Kaşik  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Malatya kırsalındaki depremzedelere 84 ton yardım "demir kanatlar"la ulaştırıldı

Malatya

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedelere yardım faaliyetleri devam etti.

Kırsal mahallelere TSK'ya ait helikopterlerle gece-gündüz yardım malzemeleri ulaştırılırken, vatandaşlar devletin şefkat elini omuzlarında hissetti.

127 sorti gerçekleştirildi

Helikopterle özellikle Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerinin kırsalına 9 Şubat'tan bugüne kadar 127 sorti gerçekleştirilerek gıda başta olmak üzere çadır ve çeşitli malzemeleri depremzedelere teslim edildi.

TSK personeli, "demir kanatlar"la 9 Şubat-11 Mart arasında 114 saat 9 dakikalık uçuşla 84 bin 170 kilogram yardım malzemesini depremzedelere ulaştırdı.

Mehmetçik kırsaldaki vatandaşlara 634 çadır da götürdü.

Ekiplerin helikopterle yardım malzemesi ulaştırma faaliyetinin aralıksız süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Koreli öğrenciler oyunlarla çocuklarda afetin izlerini silmeye çalışıyor
Roketsan deprem yaralarını sarmaya destek veriyor
Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı
Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı segmentinde zemin etüdü için sondaj çalışması yapılıyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi

Benzer haberler

Roketsan deprem yaralarını sarmaya destek veriyor

Roketsan deprem yaralarını sarmaya destek veriyor

Dağ eteğindeki Bağrıyanık Mahallesi depremi kayıpsız atlattı

Nurdağı'nda yapımı tamamlanan sahra hastanesi hizmete hazır

Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Gölbaşı segmentinde yüzey kırıkları haritalandırılıyor

Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Gölbaşı segmentinde yüzey kırıkları haritalandırılıyor
Varank: Deprem bölgesinde sanayi sitesindeki esnaflarımızla ilgili KOSGEB acil durum destek kredisini devreye alacağız

Varank: Deprem bölgesinde sanayi sitesindeki esnaflarımızla ilgili KOSGEB acil durum destek kredisini devreye alacağız
Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ipliği fiyatlarını etkiledi

Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ipliği fiyatlarını etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet