Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.
Kayseri
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksun arasındaki bölümünde tır geçişine izin verilmiyor.
Yolun Göksun-Kahramanmaraş bölümü ise tüm araçlara kapatıldı.
Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.