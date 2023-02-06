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Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.

Hakan Can Şahin   | 06.02.2023
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Kayseri

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksun arasındaki bölümünde tır geçişine izin verilmiyor.

Yolun Göksun-Kahramanmaraş bölümü ise tüm araçlara kapatıldı.

Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.

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