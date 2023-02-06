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Depremde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde yatsı ezanından yarım saat önce sela okunacağını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 06.02.2023
Depremde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okunacak

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesabından, "Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde, yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı icra edilecek. Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisinde sala verip dua edeceğim inşallah." açıklamasını yaptı.

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