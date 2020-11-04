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İzmir Valisi Köşger: Depremden etkilenenlere 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldı

İzmir Valisi Köşger, İzmir'deki depremden etkilenen ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılara 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Ali Korkmaz   | 04.11.2020
İzmir Valisi Köşger: Depremden etkilenenlere 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

İzmir

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılmasına başlandığını belirtti.

Toplam 2 milyon 810 bin lirayı bulan nakdi yardımlar hakkında bilgi veren Köşger, şunları kaydetti:

"An itibarıyla iş yeri hasar gören 122 kişiye 1 milyon 406 bin lira, ev sahibi 88 kişiye 1 milyon 144 bin lira ve kiracı 52 kişiye 260 bin liralık yardımlar devletimizce yapılmıştır. Çadır kentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devam ediliyor."

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