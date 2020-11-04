İzmir Valisi Köşger: Depremden etkilenenlere 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldı
İzmir Valisi Köşger, İzmir'deki depremden etkilenen ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılara 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.
İzmir
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılmasına başlandığını belirtti.
Deprem sonrası vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına başlanılmıştır. An itibariyle işyeri hasar gören 122 kişiye 1.406.000₺, Ev sahibi 88 kişiye 1.144.000₺ ve kiracı 52 kişiye 260.000₺ yardım Devletimizce yapılmıştır. Çadırkentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devamediyor— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 4, 2020
Toplam 2 milyon 810 bin lirayı bulan nakdi yardımlar hakkında bilgi veren Köşger, şunları kaydetti:
"An itibarıyla iş yeri hasar gören 122 kişiye 1 milyon 406 bin lira, ev sahibi 88 kişiye 1 milyon 144 bin lira ve kiracı 52 kişiye 260 bin liralık yardımlar devletimizce yapılmıştır. Çadır kentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devam ediliyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.