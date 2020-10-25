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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl şehir merkezinde saat 12.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Özcan Yıldırım   | 25.10.2020
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl şehir merkezinde saat 12.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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