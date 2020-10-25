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Elazığ'da deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Elazığ'da deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 179 konut hak sahiplerine teslim edildi.

İsmail Şen   | 25.10.2020
Elazığ'da deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor Fotoğraf: İsmail Şen / AA

Elazığ

Elazığ'da deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Elazığ'da deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 179 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bu kapsamda 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi'nin bulunduğu Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 9 bloktan oluşan 179 konutun anahtar teslimini Vali Erkaya Yırık (solda), Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık (sağda) ve Zülfü Demirbağ birlikte yaptı. ( Elazığ Valiliği - 

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da yıkılan veya ağır hasar gören evlerin yerine yapılan 18 bin 500 konutun inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 

Bu kapsamda 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi'nin bulunduğu Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 9 bloktan oluşan 179 konutun anahtar teslimini Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ birlikte yaptı.

Vali Yırık yaptığı konuşmada, depremin yaralarını sarmak amacıyla devletin var gücü ile çalıştığını belirtti.

Bu kapsamda Sürsürü Mahallesi'nde yapımın tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye başladıklarını ifade eden Yırık, şunları kaydetti:

"24 Ocak tarihinde meydana gelen depremde evlerini kaybetmiş olan Dilek ve Petek sitesi sakinlerinin yaklaşık bir ay önce çekilen kurayla bloklarını ve evlerini belirlemiştik. Bugün itibariyle Neslihan Temiz hanımefendiye, kendisine o gün orada çıkmış olan 3. kat, 13 numaralı dairenin anahtarını devlet büyüklerimiz adına takdim ediyorum. Herkese hayırlı olsun."

Milletvekili Bulut ise 24 Ocak'ta yaşanan acının ardından bugün depremzedelerin yaralarının sarılması noktasında bir mutluluk yaşadıklarını aktararak, "Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, 5-6 ayda, normalde gerçekleşmesi çok zor bir zaman dilimi içerisinde binalar sağlam bir şekilde yapıldı. Bugün itibariyle vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim etmeye başladık, bu mutluluğu hep birlikte yaşadık." diye konuştu.

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