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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. -VTR-
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Dünya, Asrın felaketi

Kazakistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan yardım 2,8 milyon doları aştı

Kazakistan’da açılan deprem yardım hesabında bugüne kadar toplanan 2 milyon 849 bin 836 dolar AFAD’ın resmi hesabına aktarıldı.

Meiramgul Kussainova   | 13.02.2023
Kazakistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan yardım 2,8 milyon doları aştı

Kazakistan

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Kazakistan’daki deprem yardım hesabında son 3 günde toplanan 1 milyon 28 bin 706 ABD doları, AFAD resmi hesabına aktarılmıştır. Böylelikle toplam bağış miktarı 2 milyon 849 bin 836 ABD doları olmuştur. Teşekkür ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bunun yanı sıra Kazak vatandaşlarınca sağlanan 28 jeneratörün Türk Hava Yolları ile Türkiye’ye gönderildiği kaydedilerek, “Sadece Astana’dan toplam 8 ton yardım malzemesi sevk edilmiş oldu.” ifadesine yer verildi.

Türkiye’ye yardım kampanyası Kazakistan genelinde sürüyor

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 2 büyük depremle sarsılan Türkiye için tek yürek olan Kazakistan’da yardım kampanyası ülke genelinde sürüyor.

Kazak halkı, Türkiye’deki depremzedeler için 115 ton insani yardım topladı. Bu yardımların 75 tonu halihazırda depremden etkilenen bölgelere ulaştırıldı.

Yurt yardımı

Kazakistanlı gönüllüler, ayrıca Türkiye’deki depremden etkilenen bölgelere 100’den fazla geleneksel çadır evi olan “yurtlar” gönderiyor.

Kazak gazeteci Nurbek Bekbau, toplanan bağışla satın aldıkları yurtların Türkiye’ye ulaştığını ve Kahramanmaraş’ta kurulmaya başladığını duyurdu. Bekbau, yurtların kurulması için Kazakistan’dan 12 kişilik uzman ekibin geldiğini de söyledi.

Orta Asya’nın keçi yününden yapılan geleneksel çadır evleri olan “yurtlar”, göçebelerin yaşam koşullarına uygun olarak tasarlanmış ve soğukta sıcak, sıcak havalarda ise serin ortam sunma gibi özellikleri sayesinde günümüzde hala kullanılıyor.

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