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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

İHH deprem bölgesinde 1 milyondan fazla sıcak yemek dağıttı

Deprem bölgelerinde arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerden oluşan 5 bin 453 personelle çalışan İHH İnsani Yardım Vakfı, 1 milyonu aşkın sıcak yemek ve 5 milyondan fazla ekmek ile binlerce malzemeyi afetzedelere ulaştırdı.

Berfin Kıraç   | 13.02.2023
İHH deprem bölgesinde 1 milyondan fazla sıcak yemek dağıttı

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH Arama Kurtarma ekipleri ölü ve yaralı olarak 2 bin 147 kişiyi enkazdan çıkarırken, acil yardım gönüllüleri de yüzbinlerce kişiye birçok farklı alanda destek ulaştırdı.

Acil yardım ekiplerinin çalışmaları kapsamında gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgelerine yardımlar ulaştırıldı.

İHH tarafından deprem bölgelerine 1 milyon 115 bin 721 sıcak yemek, 5 milyon 250 bin 427 ekmek, 511 yardım tırı, 137 bin 79 battaniye, 1 milyon 250 bin 365 su, 50 bin 681 hijyen kiti, 203 bin 974 kıyafet, 10 bin 150 bebek maması, 61 bin 399 bebek bezi, 241 bin 738 gıda ve ikramlık ile 24 bin 534 eşya hizmeti verildi.

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