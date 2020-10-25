Amanos Dağları sonbahar renkleriyle büyülüyor
Bölgenin yüksek kesimlerindeki ormanlar, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarını bir arada bulundururken, ziyaretçiler için görsel bir şölen sunuyor.
Osmaniye
Amanos Dağları, sonbaharın renk cümbüşüyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.
Sonbaharın gelmesiyle farklı tonlara bürünen Amanos Dağları, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Yüksek kesimlerde bulunan ormanlar, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarını bir arada bulundururken, ziyaretçiler için görsel bir şölen sunuyor.
Amanoslar, sonbaharda özellikle amatör fotoğrafçıların ve doğaseverlerin uğrak mekanı haline geliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.