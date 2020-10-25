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Amanos Dağları sonbahar renkleriyle büyülüyor

Bölgenin yüksek kesimlerindeki ormanlar, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarını bir arada bulundururken, ziyaretçiler için görsel bir şölen sunuyor.

Muzaffer Çağlıyaner   | 25.10.2020
Amanos Dağları sonbahar renkleriyle büyülüyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Amanos Dağları, sonbaharın renk cümbüşüyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Sonbaharın gelmesiyle farklı tonlara bürünen Amanos Dağları, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yüksek kesimlerde bulunan ormanlar, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarını bir arada bulundururken, ziyaretçiler için görsel bir şölen sunuyor.

Amanoslar, sonbaharda özellikle amatör fotoğrafçıların ve doğaseverlerin uğrak mekanı haline geliyor.

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