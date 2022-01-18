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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından yurda döndü.

Hamdi Çelikbaş   | 18.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-ANK", saat 00.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.


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