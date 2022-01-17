AA Genel Müdürü Karagöz: Arnavutluk Telegrafik Ajansı ile yenilenen anlaşma, işbirliğimizi daha da geliştirecek
AA Genel Müdürü Karagöz, Arnavutluk Telegrafik Ajansı olan iş birliği anlaşmasını yenilediklerini belirterek "Anlaşmanın, ajanslarımız arasındaki iş birliğini daha da geliştireceğine ve doğru bilgi aktarımına katkıda bulunacağına inanıyorum." dedi.
Üsküp
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) Genel Müdürü Valbona Zhupa, iki kurum arasındaki iş birliği anlaşmasını değerlendirdi.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ATA ile olan iş birliği anlaşmasını yenilediklerini anımsatarak, "Anlaşmanın, ajanslarımız arasındaki iş birliğini daha da geliştireceğine ve iki ülke arasındaki doğru bilgi aktarımına katkıda bulunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
ATA Genel Müdürü Zhupa da "ATA ile AA arasındaki iş birliği anlaşmasının yenilenmesi, iki ülke arasında devam eden iş birliği ve bilgi paylaşımını yeniden tasdik etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, ortak basın toplantısı öncesinde Karagöz ve Zhupa tarafından imzalanmıştı.
Anlaşmayla birlikte AA ve ATA arasında karşılıklı İngilizce ve Arnavutça haber değişiminin yanı sıra sınırlı sayıda fotoğraf ve video değişimi sağlanacak.
Ayrıca, anlaşmayla ajanslar arası tecrübe ve bilgi paylaşımına yönelik eğitimlere zemin hazırlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.