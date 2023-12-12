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Kayıp kız çocuğu İran'da bulunup Türkiye'ye getirilerek devlet korumasına alındı

İki yıl önce kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuğun İran’da istismar sonucu hamile kaldığı ve bebek sahibi olduğunu tespit eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve bebeğini Türkiye’ye getirerek devlet korumasına aldı.

Orhan Onur Gemici  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Kayıp kız çocuğu İran'da bulunup Türkiye'ye getirilerek devlet korumasına alındı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2021'de 12 yaşındaki çocuklarından haber alamayan annesi ile üvey babası, çocuklarının kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Araştırmaların ardından kız çocuğunun İran'da olduğu belirlendi. Kız çocuğunun İran'da uğradığı istismar sonucu hamile kaldığı ve geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği tespit edildi.

Çocuğun yerinin belirlenmesinin ardından harekete geçen Bakanlığın, emniyet birimleriyle yaptığı işbirliği sonucu 14 yaşındaki kız çocuğu ile bebeği Türkiye'ye getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da yakından takip ettiği süreç sonunda kız çocuğu ve bebeği devlet korumasına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kız çocuğu ve bebeğinin fiziksel ve psikolojik gelişimleri göz önünde bulundurularak uygun sosyal hizmet modellerinden faydalandırılmaya başlandığı öğrenildi.

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