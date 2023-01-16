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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 88 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Saklıkent'te kaydedildi.

Özgür Alantor   | 16.01.2023
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 88 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent'te 88, Davraz'da 74, Denizli'de 50, Murat Dağı ve Palandöken'de 35, Zigana'da 29, Nemrut'ta 26, Erciyes'te 21, Kümbet'te 19, Uludağ, Ergan ve Kartalkaya'da 18, Hakkari, Yedikuyular ve Sarıkamış'ta 17, Bozdağ'da 14, Mersivan'da 13, Kop ve Konaklı'da 12, Haserek'te 11, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ladik'te 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.1.2023En düşükEn yüksek
KartalkayaPB-31
PalandökenPB-8-2
SaklıkentY-32
HakkariPB-120
KartepePB19
UludağR07
NemrutPB-8-2
Yıldız DağıP-16
IlgazPB-32
ErciyesPB-6-3
OvacıkKY-41
SarıkamışPB-10-2
YıldıztepeP-62
DenizliPB-40

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, Y: Yağışlı)

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