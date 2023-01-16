Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 88 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Saklıkent'te kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent'te 88, Davraz'da 74, Denizli'de 50, Murat Dağı ve Palandöken'de 35, Zigana'da 29, Nemrut'ta 26, Erciyes'te 21, Kümbet'te 19, Uludağ, Ergan ve Kartalkaya'da 18, Hakkari, Yedikuyular ve Sarıkamış'ta 17, Bozdağ'da 14, Mersivan'da 13, Kop ve Konaklı'da 12, Haserek'te 11, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ladik'te 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.1.2023
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|PB
|-3
|1
|Palandöken
|PB
|-8
|-2
|Saklıkent
|Y
|-3
|2
|Hakkari
|PB
|-12
|0
|Kartepe
|PB
|1
|9
|Uludağ
|R
|0
|7
|Nemrut
|PB
|-8
|-2
|Yıldız Dağı
|P
|-1
|6
|Ilgaz
|PB
|-3
|2
|Erciyes
|PB
|-6
|-3
|Ovacık
|KY
|-4
|1
|Sarıkamış
|PB
|-10
|-2
|Yıldıztepe
|P
|-6
|2
|Denizli
|PB
|-4
|0
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