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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 164, Palandöken'de 161, Nemrut'ta 159, Palandöken 2'de 121, Ergan ve Kartepe'de 120, Uludağ ve Sarıkamış'ta 118, Hakkari'de 112, Mersivan'da 108, Çambaşı'nda 98, Hesarek'te 94, Erciyes'te 90, Keltepe'de 70, Akdağ'da 62, Yıldızdağı ve Davraz'da 60, Ilgaz'da 55, Yıldıztepe'de 54, Murat Dağı'nda 49, Yedikuyular'da 48, Yalnızçam'da 42 ve Gevaş Abalı'da 33 santimetre oldu.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez        27.02.2025        En düşük        En yüksek
KartalkayaY-104
PalandökenPB-15-11
NemrutS-14-7
Palandöken 2PB-15-10
ErganPB-11-6
KartepeHKY-35
UludağY-15
SarıkamışÇB-15-7
HakkariPB-24-8
MersivanKY-10-5
ÇambaşıS-11-1
HesarekP-15-6
ErciyesS-14-2
KeltepeY-110
AkdağÇB-81
YıldızdağıS-10-2
DavrazS-83
IlgazS-102
Murat DağıY-64
YalnızçamKY-12-7
Gevaş AbalıKY-17-3

(Y: Yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, )

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