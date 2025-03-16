Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Ergan'da 118, Nemrut'ta 114, Konaklı'da 98, Kartalkaya'da 87, Sarıkamış'ta 75, Uludağ'da 65, Erciyes'te 60, Hakkari'de 59, Hesarek'te 52, Çambaşı'nda 47, Zigana'da 46, Mersivan'da 43, Kop ve Yıldız'da 35, Kartepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Davraz'da 17, Kandilli'de 8 santimetre kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.