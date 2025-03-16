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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

İlhami Erkılıç  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Ergan'da 118, Nemrut'ta 114, Konaklı'da 98, Kartalkaya'da 87, Sarıkamış'ta 75, Uludağ'da 65, Erciyes'te 60, Hakkari'de 59, Hesarek'te 52, Çambaşı'nda 47, Zigana'da 46, Mersivan'da 43, Kop ve Yıldız'da 35, Kartepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Davraz'da 17, Kandilli'de 8 santimetre kaydedildi.

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