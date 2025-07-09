Kastamonu'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Kastamonu
İlçeye bağlı Örhenli köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Helikopter desteğiyle ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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