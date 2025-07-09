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Kastamonu'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Özgür Alantor, Hamza Sefa Yılmaz  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Kastamonu'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı Fotoğraf:Özgür Alantor/AA

Kastamonu

İlçeye bağlı Örhenli köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter desteğiyle ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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