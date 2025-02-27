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Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu.

Özgür Alantor  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

İlçeye bağlı Tunuslar köyünde Muhtar İlhan Çakal'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Çakal'ın evinin yanında bulunan Metin ve Şahin Becerikli kardeşler ile Salih Sezgin'e ait evlere de sıçradı.

Yangını fark eden köylüler durumu itfaiyeye bildirdi.

O sırada evde bulunan Ali Dönmez ve eşi Hayriye Dönmez, köy sakinleri tarafından pencereden çıkartıldı. Kurtarılırken yaralanan Hayriye Dönmez, Ağlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangına, Ağlı, Azdavay, Devrekani ve Seydiler belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında İlhan Çakal ile Şahin ve Metin Becerikli'ye ait evler kullanılamaz hale geldi, Salih Sezgin'e ait ev ise zarar gördü. Yangında Çakal'a ait ahırdaki 40 küçükbaş ve 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

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