Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla deniz suyunun rengi kısmen kahverengiye döndü.
Antalya
İlçede öğle saatlerinde aniden bastıran kısa süreli sağanak sonrası yağmur suları denize ulaştı, mavi ile kahverengi birbirine karıştı.
Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, Marina, Kaş Limanı ve Küçük Çakıl Plajı çevresinde denizin rengini değiştirdi. Denizin bir tarafı maviliğini korurken, diğer yanı ise kahverengiye büründü.
Mavinin kahverengiyle karıştığı deniz dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.