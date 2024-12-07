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Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla deniz suyunun rengi kısmen kahverengiye döndü.

Talip Demirci  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti

Antalya

İlçede öğle saatlerinde aniden bastıran kısa süreli sağanak sonrası yağmur suları denize ulaştı, mavi ile kahverengi birbirine karıştı.

Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, Marina, Kaş Limanı ve Küçük Çakıl Plajı çevresinde denizin rengini değiştirdi. Denizin bir tarafı maviliğini korurken, diğer yanı ise kahverengiye büründü.

Mavinin kahverengiyle karıştığı deniz dronla görüntülendi.

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Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti

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