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Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 29 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 29 kişinin taburcu edildiğini, 22 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 29 kişi taburcu edildi Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında 1'i ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığı anımsatılarak, "Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile itfaiye personeli, otelin büyük bölümünün ahşap malzemeden olması nedeniyle çökme tehlikesine karşı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İçeriden ve dışarıdan yapılan çekimlerde, 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.

En alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu.

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