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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerin yangın merdivenleri ve önleme sistemleri görüntülendi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni binanın içinde bulunurken, bölgedeki diğer 4 otelin yangın merdiveni dışarıda yer alıyor.

Semih Erdoğdu  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerin yangın merdivenleri ve önleme sistemleri görüntülendi

Bolu

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası bölgede bulunan diğer otellerin yangın merdivenleri ve önleme sistemleri görüntülendi.

Bölgede bulunan 5 otelden 4'ünün yangın merdivenleri dışarıda konumlanıyor.

Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni ise binanın içinde girişe yakın noktada, sağ ve sol kısımda yer alıyor.

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