Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerin yangın merdivenleri ve önleme sistemleri görüntülendi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni binanın içinde bulunurken, bölgedeki diğer 4 otelin yangın merdiveni dışarıda yer alıyor.
Bolu
Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası bölgede bulunan diğer otellerin yangın merdivenleri ve önleme sistemleri görüntülendi.
Bölgede bulunan 5 otelden 4'ünün yangın merdivenleri dışarıda konumlanıyor.
Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni ise binanın içinde girişe yakın noktada, sağ ve sol kısımda yer alıyor.